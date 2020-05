Foi preciso chegar a 2020 para os telefones mudarem radicalmente de aspeto.

Há anos que o formato dos smartphones se mantinha imutável. Todos eles eram uma paralelípipedo relativamente fino, com um ecrã de um dos lados, botões e tomadas dos lados e com a câmera atrás. Foi isso que mudou este ano. Os preços são proibitivos, claro, mas a verdade é que já são várias as marcas a lançar dispositivos com telas flexíveis. A pioneira foi a Samsung, agora a Portugal chega a proposta da Huawei.

O Mate Xs é um telefone incrível. Conheça-o a fundo no vídeo abaixo.

Tem tudo - ou quase - aquilo que, em 2020, é suposto encontrar num telefone de altíssima gama. Mas aquilo que o destaca é precisamente aquilo que ainda não é suposto encontrarmos num telefone. O ecrã flexível do Huawei Mate Xs é maravilhoso e muda toda a forma como usamos um equipamento deste tipo.

Pena o preço, mas não há milagres.