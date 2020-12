© Rui Tukayana / TSF

O peso e a espessura são dois evidentes e imediatos pontos negativos. A bateria do Moto G9 Plus até é generosa, mas mesmo assim isso não explica o aspeto anafado. Outra desilusão está relacionada com a lente ultra grande angular, que não é nada de especial. O que vale é que este telemóvel tem outras lentes, e a mais importante não nos deixa ficar mal.

Lamentos à parte, é no campo do software que o Moto G9 Plus realmente brilha. A experiência de utilização não anda nada longe do Android na sua versão mais pura, mas todos os pequenos acrescentos que a Motorola inclui neste equipamento são bemvindos. Começando no modo de ecrã "sempre ligado", terminando na forma como apenas temos de agitar o equipamento para que a câmara se ligue imediatamente. É uma função tão útil que devia ser transformada em lei e ser obrigatória em todos os smartphones.

Veja a análise completa no vídeo acima.