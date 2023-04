Maior nave de sempre da SpaceX: após lançamento bem-sucedido, Starship explode no ar

Por Carolina Rico 20 Abril, 2023 • 15:36 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro voo de teste da Starship, a maior nave espacial de sempre da SpaceX não foi inteiramente bem-sucedido, mas não deixa de ser considerado um sucesso.

O lançamento correu bem e a nave que foi concebida para enviar astronautas para a Lua e para Marte descolou de base privada da SpaceX em Boca Chica, Texas, mas acabou por explodir durante o voo.

Se tudo corresse bem o propulsor Super Heavy devia separar-se da nave Starship três minutos depois do lançamento e mergulhar no Golfo do México.

Já a nave espacial com 120 metros de altura e seis motores próprios devia continuar a subir até uma altitude de quase 241 quilómetros, antes de cair no oceano Pacífico, cerca de 90 minutos após o lançamento.

No entanto, a separação falhou e toda a estrutura explodiu no ar quatro minutos depois da descolagem.

"Num teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje vai ajudar-nos a melhorar a confiabilidade da Starship enquanto a SpaceX procura tornar a vida multiplanetária", escreveu a SpaceX no Twitter.

"Parabéns à equipa SpaceX por um excitante lançamento da Starship", rescreveu Elon Musk no Twitter. "Aprendemos muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses."

Na primeira tentativa de lançamento no início desta semana - adiada deviso a um problema de persurização - o CEO da SpaceX já tinha admitido que este seria "um voo muito arriscado", e que qualquer avanço seria um sucesso.

"É o primeiro lançamento de um foguetão muito complicado e gigantesco. Há um milhão de maneiras de este foguetão poder falhar", afirmou Elo Musk. "Se nos afastarmos o suficiente da plataforma de lançamento antes de algo correr mal, penso que consideraria isso um sucesso."

A agência espacial norte-americana NASA escolheu a nave espacial Starship para transportar astronautas para a Lua no final de 2025, na missão Artemis III.