Apple apresenta novo iPhone e outras novidades. Acompanhe aqui em direto

Por TSF 07 Setembro, 2022 • 18:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Apple está a apresentar novos produtos, incluindo o IPhone 14, um novo Apple Watch e outras novidades. A confirmação foi dada pelo presidente da tecnológica americana, Tim Cook.

No regresso dos eventos físicos em Cupertino, na California, após três anos de interregno por causa da pandemia, a Apple começou por anunciar o novo Apple Watch 8.

O equipamento, que será vendido a partir dos 399 dólares nos EUA, traz novas ferramentas de saúde, inclusive de ovulação. O tema é polémica nos EUA por causa do aborto, mas a empresa garante respeitar a "privacidade".

A grande novidade no que diz respeito ao relógio inteligente é o novo Apple Watch Ultra, preparado para "aventuras" em várias condições climatéricas. O relógio em acabamentos em titânio, é à prova de água e vem com a bateria mais duradoura de sempre num equipamento deste tipo da marca americana: 36 horas em apenas carregamento.

Um novo iPhone

Sem surpresas, está apresentado o novo iPhone 14, que traz uma versão plus com um ecrã maior, de 6,1 e 6,7 polegadas. O smartphone traz "a melhor bateria" e esta versão tem o chip A15.

O novo iPhone vem também com uma câmara mais evoluída, "autofocus" frontal. A câmara traseira "é a melhor de sempre". No vídeo, a novidade passa por um novo estabilizador de imagem.

Outra das novidades é uma forma mais rápida de usar o eSim. Os novos iPhone vêm sem local para colocar o tradicional cartão Sim, mas apenas numa versão só disponível nos EUA. Ainda no campo da conectividade, vai ser possível fazer chamadas via satélite com o novo smartphone da Apple.