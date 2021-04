Apple apresenta novos iPad Pro e iMac melhorados para o teletrabalho

Por Lusa 21 Abril, 2021 • 07:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Apple apresentou na terça-feira uma linha de produtos com o propósito de elevar a experiência dos utilizadores na sala de estar, na sequência da pandemia, mas recuou na próxima atualização de software que incidiria na publicidade em smartphones.

A apresentação desta linha de produtos da Apple foi encabeçada pela versão mais recente do iPad Pro, compatível com a rede 5G e com o microchip M1, desenvolvido pela empresa edificada por Steve Jobs.

"No contexto de teletrabalho [decorrente da pandemia], a Apple está a passar por um grande renascimento com o iPad, com 40% de crescimento (...) por causa dos trabalhadores e estudantes que investiram na versão mais recente", explicou o analista informático Dan Ives, da Wedbush.

O investigador prevê que menos de metade dos utilizadores dos iPad substituíram os dispositivos, o que poderá impulsionar as vendas da versão mais recente.

O gigante tecnológico norte-americano também está a apostar no M1, um microchip que deverá ser o mais eficiente da empresa e que vai substituir o hardware da Intel nos computadores a partir de novembro e que vai também estar entre os iPad e a próxima versão do iMac, cujo vai estar à venda a partir de 1.300 dólares (mais de 1.080 euros).