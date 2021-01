© Direitos Reservados / Apple

Por Rui Tukayana 04 Janeiro, 2021 • 18:36

A notícia está a ser avançada pelo diário digital Economic Daily News, uma publicação que nem sempre acerta naquilo que diz, mas foi capaz de antecipar (com um ano de antecedência) que a Apple estava a preparar uma versão mais barata dos iPhones. Referia-se ao iPhone SE que, de facto, se materializou.

De acordo com o site estão a ser desenvolvidos dois dispositivos, mas só um deles chegará ao mercado. A Apple estará a decidir qual deles é que sobrevive.

Um terá dois ecrãs, que quando se abrem formam um só. O outro abre-se na vertical, como acontece atualmente com o Galaxy Z Flip, da Samsung.

Veja as imagens desses equipamentos no vídeo abaixo.

Os dois protótipos estão numa fábrica da Foxconn, em Shenzen, na China e o que está a ser testado neste momento é a fiabilidade da dobradiça.

Para além do próprio ecrã, a dobradiça é um dos componentes fundamentais dos telefones com ecrã flaxível. Basta lembrar que o primeiro equipamento deste tipo que a Samsung lançou, apresentou graves problemas nesse campo. Entrava sujidade para dentro do telefone. A empresa teve que adiar o lançamento do desse Galaxy Fold, reforçou a dobradiça e só depois lançou o equipamento.

De resto, não se sabe muito mais acerca destes dois protótipos. O Economic Daily News sublinha estarão envolvidos num material que impede de ver o seu aspeto final.

​