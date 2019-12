© Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 13 Dezembro, 2019 • 03:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O anúncio apanhou meio mundo de surpresa, aparentemente nada fazia prever que a apresentação ocorresse no início dos Game Awards, uma espécie de Óscares dos jogos, mas foi isso mesmo que aconteceu.

Oficialmente chama-se Xbox Series X e tem um aspeto nada habitual para uma consola. Um paralelepípedo. Todo preto. Na verdade faz lembrar um computador em formato torre.

Pode é ser usada na vertical, ou na horizontal.

Sobre o que está no seu interior, a Microsoft pouco ou nada revelou. Phil Spencer - o homem forte das consolas na empresa de Seattle - apenas prometeu que terá quatro vezes mais poder de processamento do que a Xbox One X e que o fará de forma silenciosa e eficiente.

Quanto à data de lançamento, ela está prevista para o Natal do próximo ano.