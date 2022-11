© Rui Tukayana / TSF

Na verdade, este Google Pixel 6a é tão interessante que recebe daqui o título de Smartphone Preferido de 2022. E são vários os argumentos que justificam essa decisão.

Em primeiro lugar, o software é ótimo e está carregado com doses elevadas de inteligência artificial, principalmente no que diz respeito às fotografias. Não só no momento da captura, mas também na pós-edição.

Um dado que só fica a ganhar com o sensor principal da máquina fotográfica, que é a segunda característica a receber grande destaque neste equipamento. É de 12MP. Certo, o número parece curto, mas os resultados que consegue alcançar são claramente melhores do que todos os smartphones que custam aquilo que o Pixel 6a custa.

Aliás, é até melhor do que muitos que custam cem, duzentos e mesmo trezentos euros mais do que ele.

O terceiro grande fator a seu favor é o preço. O Pixel 6a situa-se entre os smartphones mais caros da gama de entrada e os mais baratos da gama média. Sendo que é melhor do que todos os seus rivais.

Já do lado negativo encontra-se o ecrã. Não pela qualidade, mas pela velocidade uma vez que não vai além dos 60Hz. De resto, o Pixel 6a também não é 5G, mas por este preço essa falha não é escandalosa.

Feitas as contas, é evidente que há smartphones que são melhores e mais rápidos do que este. Mas grande parte desses telefones custam o dobro ou o mesmo triplo do Pixel 6a.

É aí que este telefone se destaca. Naquilo que oferece aos seus utilizadores tendo em conta o preço que pagaram por ele.

Está escrito no início, mas fica também aqui no fim deste texto: o Pixel 6a é o meu Telefone Preferido de 2022.