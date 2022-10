© Amazon / Direitos Reservados

Por Rui Tukayana 11 Outubro, 2022 • 13:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A resposta curta à pergunta colocada acima é: "não". O dia de hoje é prova disso mesmo.

Assim, se é verdade que há dispositivos cuja promoção os faz cair para o preço mais baixo de sempre, também outros há que já estiveram mais baratos. Apesar de estarem em saldos.

É por isso que o vídeo que se segue pode ser interessante para quem está a ponderar comprar colunas inteligentes ou ecrãs inteligentes Amazon Echo ou câmeras de segurança Amazon Blink.

O mesmo acontece com os FireTV Sticks, equipamentos que transformam qualquer televisor numa smartTV.

E depois há routers WiFi, há sistemas de monitorização da qualidade do ar, vídeo porteiros, tudo de marca Amazon. E tudo com desconto. No vídeo acima fica a perceber quais é que valem a pena.