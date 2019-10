Arrotos e puns: uma viagem pelo intestino

Por Paula Dias 16 Outubro, 2019 • 12:24 Partilhar este artigo Facebook

A nova exposição temporária do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, inspirada no livro de Giulia e Jill Enders "A vida secreta dos intestinos" expõe de forma interativa o que é preciso saber sobre o intestino e como funciona.

Sofia Lourenço, responsável pelas exposições do Pavilhão do Conhecimento, levou a TSF nesta viagem que já recebeu até agora cerca de três mil e quinhentos visitantes.

Há três salas que integram a exposição: na primeira divisão há uma serie de expositores, exemplares e elementos interativos que explicam o processo da digestão; na sala seguinte são conhecidas bactérias e fungos que habitam no intestino; e, numa última parte, fala-se sobre a saúde dos intestinos e a importância de uma boa alimentação.

As visitas guiadas tiveram início na sexta-feira, dia 11 de outubro, e vão terminar em agosto de 2020.