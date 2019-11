© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 13 Novembro, 2019 • 04:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Trata-se de uma ferramenta que promete muitas mudanças na forma como interagimos com o telefone e outros dispositivos. Uma voz que vai ouvir e acompanhar os utilizadores a qualquer momento das suas vidas.

Pub Pub

É aos smartphones que o assistente por voz da Google chega em primeiro lugar, mas é de admitir que quem tiver outro tipo de dispositivos compatíveis com a tecnologia também os vai poder controlar por voz.

Pub Pub

Clique aqui para ver como pode ativar o "ok Google" no seu telemóvel .

A versão a que a TSF teve acesso foi ainda a de testes e como pode ouvir no vídeo acima (gravado no início de outubro), nessa altura nem tudo estava a 100%. Ao que tudo indica, a versão finalizada, que começou a ser distribuída ao fim do dia, neste terça-feira já tem as arestas limadas.

A Google ainda não fez o anúncio oficial, mas é de admitir que o faça nas próximas horas. A política da criadora do Android é só fazer o anúncio depois da distribuição de um serviço - como é o Assistente Google - a todos os utilizadores.

Para Portugal está previsto um lançamento faseado, mas ao que a TSF apurou, deverá estar concluído em cerca de 24 horas.