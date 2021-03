© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 16 Março, 2021 • 18:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Até há bem pouco tempo, a funcionalidade extra trazida por esse segundo ecrã (posicionado em cima do teclado) não era nada evidente. Claro que se tratava de uma faculdade capaz de deixar bocas abertas de espanto, mas não muito mais. E como se isso não bastasse, até agora, esse ecrã secundário não tem sido muito confortável de se usar.

Mas é aí que as coisas mudaram. Uma das novidades mais interessantes do Asus Zenbook Duo 14 (no modelo de 2021) é que o ecrã tal ecrã secundário agora também se inclina um pouco na direção do utilizador, e tudo o que nele aparece fica muito mais visível.

Falta ainda trabalhar no resto, que é a funcionalidade. Ele pode ser utilizado como mais um ecrã do Windows, com pequenas janelas, mas seria interessante que mais aplicações tirassem partido dele.

Seja como for, a verdade é que agora sim, os dois ecrãs começam a convencer. Como também convence tudo aquilo de que o ZenBook Duo 14 é feito. Desde os materiais, até ao processador que é do melhor e mais recente que a Intel tem para oferecer.

Conheça-o melhor, e veja como funcionam os dois ecrãs, no vídeo acima.