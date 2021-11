Autarcas passam a ter um fiscal no espaço

© cityoo

Um grupo de investigadores de Coimbra desenvolveu uma plataforma que analisa violações aos planos diretores municipais a partir da comparação de imagens de satélite e relacionando essas imagens com as regras urbanísticas em vigor.

É uma aplicação que vai permitir a monitorização quase em tempo real do território, a Cityoo esteve encubada durante dois anos na Agência Espacial Europeia, no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, mas atingiu a maioridade para se fazer ao mercado com uma tecnologia que o investigador Hélder Loio considera inovadora.

"Nós com recurso a imagens de satélite, no período que o cliente definir, nós conseguimos fazer uma deteção das alterações ao território e depois conseguimos cruzar essa informação com os alvarás emitidos ou com os planos municipais e depois é daí que surgem os alertas para as entidades fazerem a gestão que melhor entenderem com os sítios que nós enviamos", argumenta Hélder Loio.

Os investigadores colocaram a inteligência artificial ao serviço do desenvolvimento urbano e apesar de serem imagens o software permite também saber violações na volumetria dos edifícios.

Hélder Loio explica que "o produto terminou a sua fase de incubação durante o mês passado e está pronto a ser utilizado assim haja clientes dispostos a testar connosco o desenvolvimento do software. Vamos começar dos projetos piloto em Portugal: um com uma entidade público-privada e outro com um município". Os nomes dos clientes não podem ser divulgados.

Ainda a começar, a Cityoo já tem uma ideia onde quer chegar: "O nosso grande sonho é conquistar a UNESCO para monitorizar todos os lugares e monumentos classificados como património da humanidade classificado. Tendo fotografias de satélite conseguimos monitorizar a partir de um gabinete em Portugal o mundo inteiro, é esse o nosso grande objetivo".

Com as imagens a poderem ser atualizadas todas as semanas é possível ver com a rapidez suficiente para atuar contra as violações das regras urbanísticas.