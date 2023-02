Autocarros autónomos da Amazon circulam pela primeira vez nas estradas públicas

© Zoox

A Zoox, subsidiária da Amazon, anunciou que usou pela primeira vez, num pequeno troço de uma estrada pública na Califórnia, um autocarro que projetou para ser totalmente autónomo, sem volante ou pedal.

"Ao anunciar a primeira viagem de nosso autocarro autónomo para funcionários, aproveitamos o progresso que a indústria fez no ano passado e estamos um passo mais perto de comercializar um serviço de táxi autónomo para o público em geral", afirmou o diretor-geral da Zoox, Aicha Evans, em comunicado de imprensa.

Last week, the @CA_DMV granted our permit to operate our robotaxi autonomously on public roads. This weekend, we hit the road! It marked the first time in history that a purpose-built robotaxi-with no manual controls-drove autonomously on open public roads https://t.co/EzkpDKOK7G... https://t.co/Th0lHRL5uD pic.twitter.com/8merkrp5VE - Zoox (@zoox) February 13, 2023

O avanço tecnológico está limitado, com os passageiros do autocarro a serem os funcionários do grupo, transportados gratuitamente, e estando o autocarro autorizado pelas autoridades a circular num percurso de 1,6 quilómetros, entre dois edifícios da sede localizada em Foster City, na Califórnia, Estados Unidos.

Outras empresas, como a Waymo, subsidiária da Alphabet, ou a Cruise, subsidiária da General Motors, já utilizam, em áreas limitadas, carros que se movem sem motorista, embora tenham sempre o assento do motorista, volante e pedal, caso um humano precise assumir o controlo.