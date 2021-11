Tópicos chave E mais?

Já não há forma de escapar. As promoções da Black Friday estão por toda a parte. Estas são algumas das melhores.

Agora que já estão digeridas as primeiras horas da "semana" de Black Friday, há propostas que saltam à vista. E aos bolsos.

Na Amazon destacam-se alguns smartphones, portáteis da Apple e dispositivos para casas inteligentes. Está tudo no vídeo aqui em baixo, mas aqui ficam algumas sugestões rápidas.

No que diz respeito à tecnologia, nesta Black Friday nada está a conseguir bater as Amazon Echo 4 e Echo Dot 4. São colunas inteligentes, cheias de funcionalidades e que, pela primeira vez, estão a ser enviadas diretamente para Portugal com desconto.

A custar 30 euros, a Echo Dot 4 já entra na apertadíssima categoria "encher o sapatinho", ou seja, prendas que se podem oferecer a amigos e familiares sem gastar muito dinheiro, mas têm potencial para ser aquilo que mais gozo vai dar ao longo do ano.

Na Amazon, os smartphones que mais sucesso estão a fazer são os Poco X3 Pro (€199) e Poco F3. Duas escolhas muito inteligentes para quem não quer comprar telemóveis com bom desempenho, a um preço muito competitivo.

Ainda na Amazon, atenção ao Apple Macbook Air com CPU M1, o mais recente a ser produzido pela marca californiana e que está 200 euros mais barato do que no site da própria Apple.

E mais?

Na Fnac um dos produtos mais interessantes parece ser um televisor com selo da Xiaomi. Trata-se da Mi P1 UHD 4K 43". Não é habitual encontrar uma TV de ultra alta definição a este preço. Esta, em particular, nunca tinha estado a este preço e é uma das estrelas de Natal.

Já a Worten, tem o excelente Samsung Galaxy S20 Fan Edition a um preço nunca antes visto. A este telefone só se pode apontar uma falha: não é 5G. De resto, se isto para si não for um problema, é dos melhores equipamentos que encontra por menos de 500 euros.

Ainda nos telemóveis destaque também a MediaMarket que está a vender o novíssimo (e dobrável) Samsung Galaxy Z Flip3 abaixo dos 1000 euros. É a primeira vez que tal coisa acontece.

Ao longo dos próximos dias este artigo vai ser atualizado com propostas interessantes que apareçam entretanto.