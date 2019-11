Black Friday já começou, mas só no calendário da Amazon

© Direitos Reservados

Falta precisamente uma semana para o dia, mas a Amazon não quer esperar pela próxima sexta-feira. Por lá, a Black Friday vai durar uma semana inteira. São centenas de produtos com desconto, por isso há muita coisa que merece um destaque.

O primeiro vai para uma escova de dentes elétrica. A Oral B Pro 2 2000 está com um desconto de mais de 60% e nos comentários, os utilizadores da Amazon não se cansam de a recomendar.

Ainda no campo da saúde oral, mas num registo ainda mais avançado, destaque para o combo Oral-B Smart 5000 + Oral-B Oxyjet . Para quem não sabe, esta Oxyjet é uma espécie de fio dental, mas com jato de água. Mantém-se os 60% de desconto.

No campo da eletrónica, não há nada como começar com um robô aspirador. Os da iRobot são os melhores, mas muitas vezes são caros. Este é smart, liga-se até ao telemóvel, e está com um desconto de 48% .

Ainda a pensar em casa, mas num campo completamente diferente, destaque para quatro sugestões de iluminação inteligente da gama Hue , da Philips.

Perdeu o carregador do seu telemóvel, ou quer um que sirva mais do que um dispositivo. A Aukey tem a solução .

Ou está à procura de smartwatches? Encontrar melhor que o Apple Watch é difícil. O desconto é de 13%. N ão se ponha é a comprar estes . Há melhores, sem que o preço suba muito.

A semana de promoções só agora começou e é natural que até à próxima sexta-feira (e principalmente nesse dia) surjam propostas mais interessantes e de mais marcas. Por exemplo, no campo dos auscultadores só a Sennheiser avança com propostas tentadoras .

E o mesmo se passa nas colunas sem-fios. Para já apenas a House of Marley parece interessada em oferecer descontos.

Nos televisores , há quase 20 onde o desconto é evidente. Entre as grandes marcas esta proposta da Sony (55", smartTV 4K) merece toda a atenção, mas esta NanoCell de 49" da LG merece ainda mais. No Mundo Digital já se testou um destes televisores e a fabricante sul-coreana está de parabéns. A qualidade da imagem e do software da smartTV estão lá em cima. Está com 40% de desconto, 400 euros.

Seja como for, de todos os televisores, aquele que causaria mais espanto lá em casa era este, da Samsung .

Entre as marcas menos fortes, está aqui uma proposta da Sharp que pode ser interessante para alguns (um desconto de 300 euros é sempre tentador).

Já no que diz respeito a telemóveis, convém sublinhar que, para já, nem vale a pena perder tempo com as ofertas da Samsung . Assim, os destaques a fazer por enquanto são dois:

Em primeiro lugar, para todas estas propostas da Xiaomi . Em especial, para o Mi 9T Pro , cuja frente é apenas feitas de ecrã, mas também para o Xiaomi Mi 9 .

E em segundo lugar, ainda nos telefones, o Realme X2 Pro que não está com desconto, mas a verdade é que o preço é muitíssimo tentador, mesmo sem qualquer variação. É um smartphone cheio de características incríveis, a um preço imbatível. A marca é pouco conhecida, mas é uma questão de tempo. A Xiaomi que se cuide.

Agora para algo completamente diferente:

Quer melhorar a sua postura? Então espreite isto . Tem análises de quatro estelas em cinco, e o mais provável é que esgote antes do final do dia. O desconto é de 75%.