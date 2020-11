Por Rui Tukayana 08 Novembro, 2020 • 21:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira proposta é um equipamento que transforma qualquer televisor numa SmartTV, com acesso ao Netflix, por exemplo. O Mi TV Stick da Xiaomi é barato e vem até com um comando que inclui Microfone e que permite falar com o assistente Google.

Pode também aproveitar a quadra natalícia para transformar a iluminação de sua casa. As lâmpadas LED inteligentes são ótimas para isso. As da Philips são as mais famosas, mas há outras marcas igualmente competentes. Ligam-se ao WiFi da casa e são controladas por uma app no telemóvel.

Se o que procura é um gadget para o pulso. Até aos 30 euros, a melhor é a Huawei Band 4. Já se o orçamento esticar até aos 45 euros, então a Huawei Band 4 Pro e a Amazfit Band 5, são ainda mais tentadoras. São muito completas. Fazem até a medição da saturação de oxigénio no sangue.

No vídeo acima pode escutar argumentos mais detalhados acerca de cada uma das propostas e também outras sugestões de gadgets baratos.