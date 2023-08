Céu noturno mais brilhante esta terça-feira, mas há ainda mais uma superlua para ver em agosto

© Rami al Sayed/AFP (arquivo)

O mês de agosto já arrancou e com ele chegam duas superluas. A primeira pode ser observada já na noite desta terça-feira, 1 de agosto, e a segunda está prevista para a última noite do mês, de 30 para 31 de agosto.

De acordo com a agência espacial norte-americana NASA, o fenómeno ocorre quando "a órbita da Lua está mais próxima da Terra, ao mesmo tempo em que a Lua está cheia".

"Quando uma lua cheia aparece no perigeu, ela é ligeiramente mais brilhante e maior do que uma lua cheia normal - e é aí que temos uma superlua", explica a NASA. "No seu ponto mais próximo, a lua cheia parece cerca de 17% maior e 30% mais brilhante do que as outras luas ao longo do ano", acrescenta.

No primeiro dia do mês, a Lua estará a 357.530 quilómetros de distância da Terra. Já a 30 de agosto, estará ainda mais perto: a 357.344 quilómetros. Segundo o jornal The Guardian, por ser a segunda superlua do mês é também apelidada de "Lua Azul".

A primeira superlua deste ano aconteceu no mês passado, a 3 de julho. Em setembro, na noite de 28 para 29, o fenómeno repete-se numa altura em que a Lua estará a uma distância de 361.552 quilómetros da Terra.