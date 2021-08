Chuva das Perseidas esta quinta-feira. Fenómeno pode ser visto em Portugal

Estão previstos mais de cem meteoros por hora © Angeles Visdomine/EPA

A chuva de meteoros das Perseidas, uma das mais populares do ano, terá o seu pico esta quinta-feira, entre as 20h00 e as 23h00, com uma previsão de 110 meteoros por hora.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), este fenómeno, que ocorre entre 17 de julho e 24 de agosto de 2021, poderá ser observado também Portugal, "se as condições de observação estiverem perfeitas".

Para observar as Perseidas a olho nu, em Portugal, o melhor momento para o fazer será a partir das 21h30 do dia 12 de agosto. "Antes dessa hora, além do céu estar ainda claro, o radiante está ainda abaixo do horizonte no lado norte do céu", refere o OAL.

Depois das 21h30, "com o radiante baixo, a maior parte da atividade é bloqueada pelo horizonte", mas o OAL diz que os meteoros que aparecem ao início da noite são "especiais". Isto porque "percorrem uma grande distância no céu, durando mais tempo".

"À medida que a noite avança, o radiante continua a elevar-se no céu e os rastos dos meteoros vão sendo cada vez mais curtos, durando apenas alguns décimos de segundo por volta da meia-noite. No final da noite, antes da aurora, o radiante está ainda mais alto no céu escuro, sendo os meteoros mais visíveis mas durando menos tempo", explica.

Para a observação do fenómeno das Perseidas, o OAL aconselha os portugueses a irem para o campo, num local com o horizonte desimpedido, "fora das luzes das cidades". Se o céu estiver limpo, poderá ver Júpiter na constelação de Aquário, Saturno, ao lado, na constelação de Capricórnio, e as constelações de verão "aparecerão em todo o seu esplendor".

Mas afinal, o que são as Perseidas?

Com uma taxa alta de meteoros, as Perseidas são a chuva de meteoros "mais impressionante" que ocorre todos os anos, no hemisfério Norte. Ajudadas pelas temperaturas agradáveis e noites estreladas, o OAL explica que "são provocadas pela passagem da Terra pelos fragmentos do cometa 109P/Swift-Tuttle, que foram deixados para trás aquando a sua passagem". Este cometa entrou no sistema solar interno pela última vez em 1992.

"O radiante desta chuva de meteoros, ou seja, o ponto de onde parecem sair os traços das estrelas cadentes está localizado na constelação do Perseu", acrescenta.

A intensidade das Perseidas varia todos os anos, devido às condições lunares. Se a lua estiver cheia e brilhante acima do horizonte, a visibilidade do fenómeno será reduzida, dado que "a maioria dos meteoros são ténues e o luar dificultará a sua visualização".

"Em 2021, o instante da fase da Lua Nova ocorreu no dia 8 de agosto o que proporcionará excelentes condições para a observação da chuva de meteoros das Perseidas na noite de 12 de agosto e madrugada de 13 de agosto", sublinha o OAL.