Cientista Elvira Fortunato vence prémio europeu

A cientista portuguesa Elvira Fortunato venceu hoje o prémio "Horizon Impact Award 2020", um galardão entregue pela Comissão Europeia. O projeto que apresentou na área da eletrónica transparente era a única candidatura portuguesa entre os dez finalistas, selecionados entre mais de 230 iniciativas.

À TSF, a investigadora confessou estar "muito contente" por receber uma distinção europeia. "É um reconhecimento europeu, a nível de todos os projetos que, no fundo, a Comissão Europeia financia. É um prémio que está a premiar o meu primeiro grande projeto", explicou. Elvira Fortunato recorda que o projeto "Invisible", que desenvolveu o primeiro ecrã produzido com materiais ecossustentáveis, "teve um impacto muito grande na altura e agora é um reconhecimento posterior desse mesmo trabalho".

A tecnologia desenvolvida por Elvira Fortunato, comercializada por várias empresas, deu origem a uma nova área tecnológica, que já está já a ser usada em grande parte dos ecrãs de telemóveis, IPAD e computadores que utilizamos todos os dias. A investigadora sublinha que este género de tecnologia inovadora consiste no uso de materiais sustentáveis, abundantes e fáceis de produzir e com tecnologias amigas do ambiente.

Em declarações à TSF, a cientista sublinha o "orgulho imenso" na equipa com quem trabalha todos os dias e que lhe permite desenvolver projetos na área da eletrónica de papel. Depois da visibilidade que a cientista recebeu devido ao projeto "Invisible", Elvira Fortunato criou com a sua equipa um laboratório colaborativo. "Neste momento, temos um laboratório na área do papel eletrónico, que se chama Alma Science, cuja sede está na Faculdade de Ciências e Tecnologia e que nós estamos a trabalhar imenso. Há já um conjunto muito grande de investigadores que foram contratados para trabalhar nessa área e penso que é uma área também com muito futuro", referiu.

O Prémio "Horizon Impact Award 2020", entregue pela Comissão Europeia distingue projetos de inovação com impacto na sociedade. Além do projeto da portuguesa Elvira Fortunato, foram premiados outros quatro projetos. O prémio tem um valor monetário de 10 mil euros.