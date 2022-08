Cientistas espanhóis desvendam segredos do ADN das "medusas imortais"

A Turritopsis dohrnii só morre se for comida por um perdedor © Don Sniegowski/Flickr

Um grupo de cientistas espanhóis acredita ter desvendado o código genético das Turritopsis dohrnii, conhecidas como "medusas imortais".

Estes seres vivos são os únicos capazes de reverter o processo de envelhecimento e nunca chegam a morrer. Quando envelhecem ou correm risco de vida demoram apenas três dias a voltar a para um estádio inicial de desenvolvimento - o pólipo - capaz de formar centenas de clones que darão origem a centenas de novas medusas geneticamente idênticas à primeira.

A vida destas medusas divide-se assim em duas fases: se houver escassez de alimento habitam o solo marinho numa forma juvenil e assexuada e só quando têm melhores condições de sobrevivência assumem a sua forma adulta e se reproduzem. O ciclo repete-se ininterruptamente, evitando a morte por causas naturais.

Num estudo publicado esta segunda-feira na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, 14 investigadores da Universidade de Oviedo sequenciaram o genoma das Turritopsis dohrnii comparando-o com o das Turritopsis rubra, uma espécie muito semelhante, mas que perde a capacidade de rejuvenescimento após a reprodução sexual.

As variações genéticas do genoma das "medusas imortais" fazem com que estas sejam capazes de copiar e reparar facilmente o seu ADN e aparentam ter maior facilidade em manter intactos os telómeros, enquanto nos seres humanos o comprimento destas estruturas que formam as extremidades dos cromossomas diminui progressivamente com a idade.

O estudo permite-nos conhecer melhor esta espécie, mas não representa avanços no estudo do envelhecimento dos humanos. Citada pelo The Wall Street Journal a bióloga e principal investigadora do estudo é bem clara: "É um erro pensar que teremos imortalidade como esta medusa, porque não somos medusas".