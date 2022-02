© By Leon from Taipei, Taiwan - .Uploaded by tm, CC BY 2.0

A lista dos contactos telefónicos dos clientes da Vodafone parece estar a ser afetada após o ataque informático à operadora. De acordo com fotografias e vídeos partilhados nas redes sociais por vários clientes, apareceram novos contactos nos telemóveis, guardados com o nome "Vodafone". Segundo relatam os utilizadores, estes contactos nunca foram pedidos pelos clientes. Contactada pela TSF, a Vodafone remete esclarecimentos para mais tarde.

Tinha um destes com uns 6/7 números e 5 contactos com o nome "VODAFONE" sem nenhum número associado. Todos os 6 contactos bloqueados e apagados. @VodafoneGroup @VodafonePT é preciso avisar os clientes disto...



Translation below! https://t.co/md1bSwz67n - Beatriz Ramos Falcão (@beatrizrf17) February 9, 2022

AINDA ACERCA DOS ATAQUES À VODAFONE pesquisem na lista de contactos um contacto chamado "Vodafone", e se tiverem APAGUEM-NO. É ainda resultado do cybercrime. pic.twitter.com/knnDQqWldi - (@BrunaSociopath) February 9, 2022

A Polícia Judiciária está a investigar um único crime informático no ciberataque à Vodafone, em colaboração com entidades internacionais, mas também com os serviços secretos, e considera "prematuro" associar este ataque a outros ocorridos recentemente. O coordenador da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), Carlos Cabreiro, adiantou também que todas as hipóteses estão em aberto, admitindo-se um ataque a título individual ou uma ação de grupo concertada, com ligação a ciberataques recentes em Portugal, ou não.