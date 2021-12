© Amazon

A duas semanas do Natal, a Amazon voltou a apostar nos seus dispositivos Echo e baixou o preço a uma série deles.

É o caso da coluna inteligente Echo 4 que está ao preço mais baixo de sempre e o mesmo se passa com a Echo Dot 3 ou com a Echo Studio. Qualquer uma delas dá acesso à assistente pessoal da Amazon, a Alexa e a um mundo de integração com as casas inteligentes.

Por outro lado, se prefere ter um ecrã para onde olhar, também há promoções tentadoras nos dispositivos Echo Show.

É importante sublinhar, contudo, que a Amazon não pôs em promoção as versões internacionais das Echo e que isso quer dizer é que estas não são enviadas diretamente para Portugal. É aí que entra o serviço Express2Me, dos CTT. Trata-se de uma morada virtual (em Espanha, Reino Unido, ou Estados Unidos) que permite a compra online nesses países e o envio das encomendas para Portugal.

De resto, há promoções em telemóveis, smartwatches, auscultadores e equipamentos ligados às casas inteligentes. Veja tudo isso, no vídeo acima.