Por Rui Tukayana 09 Abril, 2022 • 16:14

É uma oportunidade de ouro para quem quer entrar no mundo das casas inteligentes e experimentar a tecnologia de assistente de voz da Amazon.

Ao contrário do que é habitual com a versão "normal" das Echo, para comprar as colunas Echo 4 "internacionais" não é preciso recorrer a nenhum serviço externo. Basta pagar e esperar pela encomenda.

E note-se que não há qualquer diferença entre as colunas inteligentes Echo que a Amazon espanhola envia para Espanha e as Echo Internacional que envia para Portugal. Ambas têm as mesmas funcionalidades e preços.

A única diferença, para além do local para onde são remetidas, está relacionada com as cores disponíveis. A versão "espanhola" existe em três tons, ao passo que a "portuguesa/internacional" apenas está à venda em preto.

De resto, são iguais.

O que isso quer dizer é que, infelizmente, a tecnologia Alexa da Amazon ainda não fala português europeu. É apenas capaz de conversar em português com sotaque do Brasil.

Isso não impede, contudo, que o utilizador fale com a coluna em português de Portugal e o dispositivo responda em português do Brasil. Não é ideal, nem perfeito, mas é um mal menor.

Em alternativa, quem preferir, pode usar o inglês, o espanhol, o francês ou o alemão.

Com o desconto de 50% que está atualmente em vigor, as Echo Dot 4 estão a custar €30, ao passo que as Echo 4 (mais potentes e com tecnologia Zigbee) estão com uma promoção de 30%, o que as faz descer para os 60 euros.