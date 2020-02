© Simon Weckert/Youtube

Um artista alemão conseguiu enganar o Google Maps e simular um engarrafamento de trânsito com apenas um carrinho de brincar.

Simon Weckert ligou 99 smartphones ao serviço de mapas online da Google e colocou-os num carrinho de puxar. Depois, atravessou a pé a ponte sobre o rio Spree, em Berlim, na Alemanha, criando o que parecia ser um engarrafamento.

Com 99 utilizadores do Maps a circular tão lentamente, depressa uma estrada que estava sem trânsito passou de verde a vermelho na plataforma da Google, indicando aos condutores que ali havia uma longa fila de trânsito.

Simon Weckert descreve a experiência, partilhada no Youtube, como uma "performance e instalação" à qual chamou "Google Maps Hacks".

"Através desta atividade, é possível tornar vermelha uma rua verde, o que tem um impacto no mundo físico por orientar carros para uma nova rota para que evitem ficar presos no trânsito", escreve o artista alemão no seu site.

"Estes mapas funcionam com redes de dispositivos que determinam o comportamento, opiniões e imagens dos seres vivos, exercendo poder e controlando o conhecimento?", questionou, numa dissertação sobre arte e o poder da tecnologia.

A dias de comemorar o 15.º aniversário da fundação do Google Maps - a 8 de fevereiro, os responsáveis pela plataforma reagiram à brincadeira com humor.

"Seja de carro, carrinho ou camelo, adoramos ver o Google Maps a ser utilizado de forma criativa, porque nos ajuda ajuda a fazer os mapas funcionar melhor ao longo do tempo", respondeu um porta-voz do Google.