Lisboa em 1984. A Ponte Vasco da Gama ainda não existia © Reprodução Google Earth

Por Carolina Rico 16 Abril, 2021 • 11:35

O Google Earth lançou esta quinta-feira uma nova ferramenta que permite ver como o mundo mudou entre 1984 e 2020.

Basta escolher um local no site goo.gle/timelapse e é possível assistir a um time-lapse que mostra imagens de satélite dos últimos 37 anos.

É possível assistir a todas as mudanças ao longo do tempo, incluindo o crescimento de grandes cidades e a construção de megaestruturas, a alteração de cursos de água e as consequências de desastres naturais, assim como constatar os efeitos da desflorestação e das alterações climáticas, com o degelo de glaciares.

Esta é a maior atualização do Google Earth desde 2017, permitindo olhar para o planeta Terra através de uma dimensão completamente nova - o tempo.

Foram usadas 24 milhões de fotografias recolhidas por cinco satélites nas últimas décadas, a maioria do Landsat, um programa conjunto da Nasa e do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) que observa a Terra desde a década de 1970.

Desde 2015, o Google Earth recorre também a imagens da missão Sentinel-2, parte do programa de observação da Terra Copernicus, coordenado pela União Europeia e a Agência Espacial Europeia.

Processar todos os dados ocupou dois milhões de horas distribuídos pelas centenas de supercomputadores da Google.