A música latina dominou o top 10 das músicas mais ouvidas no YouTube, em 2019, por todo o mundo. O lugar de mais ouvida fica entregue a "Con Calma", de Daddy Yankee & Snow.

As quatro (ou cinco) músicas que a seguem contam também com ritmos (e idiomas) latinos. A lista vai ainda até ao mundo de Bollywood, à Coreia do Sul e termina nos Estados Unidos, com o fenómeno Billie Eilish e ainda Ariana Grande.

1 - Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2 - ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3 - Anuel AA, KAROL G - Secreto

4 - Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

5 - Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6 - Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

7 - Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8 - BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

9 - Billie Eilish - bad guy

10 - Ariana Grande - 7 rings