Esta família de colunas tem muita coisa em comum entre si. Por exemplo, o modo sussuro que vai poder escutar no vídeo abaixo e também o sensor de proximidade (via ultrassons) que acaba de ser ativado.

Mas mesmo sendo parecidas, estas colunas não são iguais.

Assim, num momento em que as colunas inteligentes da Amazon estão a metade do preço normal (a Echo Dot 4) ou com um desconto de 40% (a Echo 4) há que olhar para as diferenças.

E há também que sublinhar o facto desta promoção de Black Friday estar também a ser aplicado à versão internacional desses equipamentos. Atenção é que a diferença no nome quer apenas dizer que estes equipamentos são enviados diretamente para Portugal. De resto, em nada diferem daquelas que a Amazon teima em distribuir apenas em território espanhol.

Ora, o balanço é este: nunca foi tão fácil (e tão barato) comprar um equipamento destes no nosso país.

Mas qual deles escolher?

Para além do preço, há uma primeira diferença que é evidente entre as duas Echo: o tamanho.

Mas depois há mais para avaliar. Não apenas a qualidade do som, mas também as funcionalidades das quais podemos tirar partido se escolhermos uma ou outra coluna.

Para saber qual é a melhor para si e para a sua casa inteligente, assista ao vídeo acima.