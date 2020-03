© Rui Tukayana / TSF

O GT2e é a versão desportiva do excelente Huawei Watch GT2 que a gigante chinesa lançou há precisamente seis meses.

Desse equipamento o GT2e herda imensa coisa: o ecrã AMOLED de 1,39", a bateria (e respetiva autonomia que em condições ideais pode chegar às duas semanas), o processador Kirin A1 e os 4GB de capacidade de armazenamento interno. O mesmo acontece com o GPS, o sensor de batimentos cardíacos, as notificações, a meteorologia, a monitorização do sono e até o nível de stresse.

Mas se mantém essas características, face ao seu irmão, ganha outras. É o caso da capacidade de se transformar num contorlo remoto do smartphone a que está ligado e a monitorização de (mais) 85 desportos. Estes, vão desde e skate e surf, à escalada, até ao ballet.

Segundo a Huawei, o GT2e tem também a capacidade de medir a percentagem de oxigénio no sangue, mas isso é algo que o GT2 já consegue fazer na China, mas deve requerer autorização das autoridades de saúde europeias e não é certo quando essa autorização chegará.

Pena é que face ao GT2 este desportivo GT2e também perca algumas características. É o caso do microfone e da coluna. O resultado é que deixa de ser possível fazer e receber telefonemas através do relógio. É este dado que permite que venha a ser vendido a um preço mais económico do que o resto da família GT2.

Tem um preço recomendado de €180 e vai estar disponível em pelo menos duas cores base: vermelho e verde.

Ainda não há data para ser disponibilizado em Portugal.