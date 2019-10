© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 22 Outubro, 2019 • 04:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Que não sobrem dúvidas: o grande destaque do OnePlus 7T Pro é o ecrã. Mas já lá vamos.

Pub Pub

Pub Pub

Face ao antecessor, o OnePlus 7 Pro, o novo topo de gama da fabricante chinesa ganha uma letra, um "T". Não parece muito, mas é um dado que é revelador que o OnePlus 7T Pro não representa um avanço assim tão grande ao modelo que foi lançado há uns meses. Por exemplo, passou de 128GB de espaço de armazenamento para 256GB. Ou 6GB de RAM para 8GB. Ou, no caso do CPU, que passou do SnapDragon 855 para o 855+. A bateria também está (muito) ligeiramente mais espaçosa e uma das lentes que compõem a câmara principal passou de um zoom ótico de 2x para 3x.

Voltando ao ecrã...

Se houve coisas que mudarem, houve outras em que a OnePlus não mexeu. Mantém-se, por exemplo, a configuração do sensor fotográfico com três lentes (grande angular + ultra grande angular + telefoto 3x). É um sistema bem bom, mas mesmo assim, nem é o principal foco de interesse deste telemóvel. Esse está relacionado com a frente do equipamento.

O OnePlus 7T Pro tem uma tela de 6,55" AMOLED QHD. É um ecrã que para além de tudo isto tem uma taxa de atualização de 90Hz. Parece um dado muito técnico (e é), mas o que ele significa é que o utilizador deve notar uma maior fluidez quando está a mexer no ecrã e navegar pelo Android. É tudo muito mais natural.

Mexeu onde podia, manteve o que já era muito bom

Feitas as contas, e admitindo que a OnePlus se limitou a fazer uns pequenos acrescentos aqui e ali, o que é facto é que tudo somado, é tudo melhor.

Só o preço é que não cresce grande coisa. O OnePlus 7T Pro é um super smartphone que custa 760 euros . Talvez esse seja outro dos seus grandes feitos.

Pode procurar muito, mas é pouco provável que encontre proposta mais tentadora.