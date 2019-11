Conheça os melhores equipamentos com o "Ok Google"

© Reuters

O que acontece é que a tecnologia da Google tanto pode ser uma grande novidade quando usada na rua, como no momento em que chegamos à porta e queremos ser bem recebidos na nossa casa inteligente.

Assim, nada melhor que uma vista de olhos pelo que o WireCutter tem a dizer sobre o tema.

E o primeiro destaque é a Google Home . Uma coluna inteligente que o site diz ser "a melhor forma de trazer a Google dentro de sua casa".

O melhor sistema de iluminação compatível com o Assistente Google é o starter kit é Philips Hue White and Color Ambiance . Basta dizer "Hey Google: põe a sala toda vermelha", ou "escurece o quarto" e o assistente trata do resto.

Quando o que se procura é uma coluna de som, então a melhor escolha, diz o Wirecutter, é a JBL Playlist, compatível com a tecnologia Chromecast, também da Google.

A lista vai ao ponto de sugerir um sistema para abrir e fechar o portão da garagem, compatível com o assistente Google. E é o Chamberlain MyQ Garage .

Quanto às câmaras de segurança: recomendam-se as Google Nest Cam , para o exterior, e as Logitech Circle 2 para dentro de portas.

No que diz respeito aos robôs aspiradores, sem surpresa, a escolha é um iRobot. No caso, o Roomba 691 . Basta pegar no telemóvel e dizer "Hey Google, aspira a casa". E o resto é com o robô.

Tomadas inteligentes compatíveis com o Assistente Google? Também há, e a recomendação vai para as Wemo Mini.

Quanto a comandos de televisores, nada bate o Logitech Harmony Elite Hub .

Para terminar, no que diz respeito aos televisores, também não faltam opções compatíveis com a Assistente Google. Para quem não quiser gastar muito dinheiro com uma TV 4K, a sugestão é uma TCL de 55 polegadas .