© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 08 Maio, 2021

Aqui está a lista relativa maio de 2021 com os smartphones com melhor relação custo-benefício em maio de 2021. Propostas organizadas por intervalos de preços, uma vez que quem pretende comprar um equipamento que não custe mais do que 200 euros, não o precisa de o ver comparado com um que, apesar de ter mais funcionalidades, custa 600 euros, por exemplo.

Assista ao vídeo para conhecer todas as sugestões. Há, por exemplo, dispositivos com e sem 5G, ou com ecrãs LCD e OLED, de marcas como a Xiaomi, TCL, Realme, Nokia, Samsung, Oneplus, Apple e outras.