Novembro é tradicionalmente um mês com poucas novidades nos smartphones. A corrida ao Natal é lançada um par de meses antes e até ao início do próximo ano, as marcas estão concentradas em esgotar os stocks.

Uma tarefa que este ano, e para azar das fabricantes de smartphones, vai sair facilitada. As dificuldades na produção de semicondutores mantém-se e os telemóveis são dos gadgets afetados. Resultado: há poucas unidades disponíveis.

Encontra a lista dos smartphones com melhor relação qualidade preço em novembro de 2021 no vídeo acima. Há propostas da Motorola, Apple, Samsung, Oppo e Xiaomi entre outras.