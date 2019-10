A selecção nacional de FIFA durante a eNations Cup em Londdres. Diogo "Tuga 810" Pombo está à esquerda na imagem. Na outra ponta está o colega de equipa, o também internacional "RastaArtur" © FIFA eNations Cup / Direitos Reservados

Em Setembro de 2018, em Castelo Branco, Diogo Pombo entrou no seu primeiro torneio de FIFA como um desconhecido e saiu de lá como a maior surpresa dos últimos tempos. Sem ter nome no circuito dos eSports era suposto ter sido apenas mais um que os melhores jogadores portugueses iriam cilindrar com golos, mas o que se passou foi o contrário. Um após o outro, os adversários foram sendo derrotados. Até na final.

Ouça a entrevista de Diogo "Tuga 810" Pombo ao jornalista Rui Tukayana para o programa Mundo Digital 00:00 00:00

Numa época, Diogo "Tuga810" Pombo passou de um perfeito desconhecido a oitavo melhor do mundo.

2019 foi também o ano de estreia pela seleção nacional da Federação Portuguesa de Futebol, onde fez equipa com outro craque de quinas ao peito "RastaArtur". Depois de um estágio na Cidade do Futebol, ficaram em terceiro lugar numa competição, uma espécie de mundialito, que também serviu à FIFA para afinar estratégias para um dia avançar com um campeonato do mundo de eSports mais a sério.

Os números que tem atingido são tão fabulosos que acaba de se transferir da equipa Offset para a TS Warriors, (de Toto Salvio, ex-jogador do Benfica). O valor da transferência não foi revelado, mas o clube a que pertencia afirma ter sido acionada a clausula de rescisão e as publicações de dedicadas aos eSports afirmam que terá sido uma das transferências mais caras nos eSports portugueses.

Nesta entrevista à TSF, o craque e internacional português conta como tem sido o seu percurso até aqui. Admite também que está a ser difícil treinar como gostaria porque entretanto entrou na academia da Força Aérea, mas não deixa de sublinhar que "é difícil", mas tenciona manter-se entre os melhores do mundo.

Para já está a consegui-lo. Na primeira competição desta época venceu os trinta jogos que teve pela frente. Já está na parte cimeira da tabela.