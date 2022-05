© Microsoft / Direitos Reservados

O All Access é uma forma diferente de comprar uma consola Xbox Series S ou a mais poderosa Series X. Ao estilo de uma compra a prestações, o comprador paga mensalmente (durante dois anos) 25 euros por uma Series S, ou 33 euros por uma Series X.

Mas o All Access é também mais do que isso. O valor pago mensalmente garante também a entrada no universo Game Pass Ultimate, uma plataforma que pode ser entendida como a Netflix dos jogos.

Quem subscreve esse serviço tem acesso a mais de 100 títulos que pode jogar sem ter de os comprar. Todos os meses há novos jogos que entram na lista e a coleção está a aumentar não só em quantidade como em qualidade.

E muitos ficam acessíveis por ali, no mesmo dia em que são postos à venda nas lojas.

Em resumo, o Xbox All Access é uma espécie de dois-em-um. Uma consola de última geração (paga em mensalidades) com mais de cem jogos incluídos e com outros a juntarem-se à lista.

Não é, no entanto, a forma mais barata de ter acesso a tudo isto. O que se passa é que há anos que é possível entrar no mundo Game Pass Ultimate através de uma entrada alternativa e que fica 200 euros mais barata quando comparada com o valor total (pago ao longo de dois anos) do All Access. Saiba mais pormenores no vídeo acima.