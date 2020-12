Covid-19 provou necessidade do "multilateralismo" na resposta aos desafios globais

Marcelo Rebelo de Sousa © Lusa

O Presidente da República defendeu esta sexta-feira que o mundo está em mudança e que a pandemia da Covid-19 provou a necessidade do multilateralismo na resposta aos desafios globais. Numa mensagem muito breve transmitida no último dia da Web Summit 2020, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que quando, nas últimas edições do encontro, falou da importância de os países enfrentarem juntos os desafios que lhe são impostos, estava certo.

"Quando, no último ano e há dois anos, falámos de que precisávamos de mais multilateralismo e não unilateralismo e protecionismo, estávamos certos", sustentou.

Marcelo assegurou que "o mundo está a voltar ao multilateralismo, porque é razoável, porque a pandemia mostrou que nenhum país, nenhum super poder sozinho consegue lidar com tal problema."

"É impossível. Temos de estar juntos, temos de trabalhar juntos", rematou.

O chefe de Estado deixou ainda o desejo de para o ano todos poderem participar numa Web Summit presencial, em Lisboa.

