É como a bonança depois da tempestade. Logo após uma Black Friday, vem uma Cyber Monday. E ainda bem.

A Cyber Monday é a última grande esperança. de quem está à espera de encontrar, antes do Natal, um desconto valente aplicado aos produtos que quer comprar. O que se segue são sugestões retiradas da Amazon espanhola, a gigante do retalho online, que envia para Portugal gratuitamente desde que a encomenda seja superior a 30 euros.

TELEMÓVEIS

Estou a preparar um artigo chamado "os melhores smartphones para todas as bolsas". Levantando o véu, digo já que na categoria 500 euros, o eleito é de uma marca desconhecida por cá. Tem características de topo e um preço de lowcost.

- Chama-se Realme X2 Pro e aqui está com 50 euros de desconto.

O P30 Pro da Huawei custa uns euros mais e tem uma qualidade de construção que o X2 Pro da Realme nem sonha.

- Está aqui, com um preço bem tentador .

SMARTWATCHES

Quer muito um relógio inteligente e tem que ser Samsung?

- Estão aqui alguns, mas os descontos começam a esgotar-se .

Não tem que ser da fabricante coreana?

- Então aposte neste Huawei . Já testei e acho-o uma maravilha.

- De resto, por menos 100 euros, está aqui a geração anterior.

A Fitbit passou ao lado da Black Friday, mas aderiu à Cyber Monday .

- Atenção à Fitbit Charge 3 , com um desconto superior a 30%.

E à Fitbit Versa cujo preço baixou 35% .

A Xiaomi Mi Band 3 já tem sucessora, mas a este preço, é difícil não comprar uma para oferecer a algum familiar que se queira aventurar no mundo da monitorização do sono e da atividade física contra o envelhecimento.

Convenhamos, no entanto, que quem faz os melhores relógios inteligentes é a Apple. É que não há mesmo qualquer dúvida. O problema é o preço. O que vale é que por estes dias, os Apple Watch series 4 estão um desconto de 25%.

TABLETS

Aqui ficam três propostas. Para três funções e utilizações bem diferentes.

- Se é para os miúdos estragarem, mais vale que seja barato. Como este Lenovo .

- Já mais a sério é o MediaPad T5 da Huawei .

- Para quem quer um tablet para trabalhar, os Surface 7 Pro da Microsoft são perfeitos.

INFORMÁTICA - ARMAZENAMENTO

O armazenamento de dados foi uma das estrelas da Black Friday. A Western Digital quer que a festa continue .

- Um disco de 4TB, externo e portátil por 112 euros não é mau negócio

Já a Seagate propõe um que não é portátil, mas é de 6TB. Custa 99 euros .

INFORMÁTICA - MONITORES

Aqui há muito por onde escolher .

- Destaque para esta proposta da Philips, um monitor com o painel curvo, de 27" e que desceu para menos de 150 euros .

AUSCULTADORES

Vale a pena espreitar os Sony WH-1000XM3S . Têm óptima qualidade e o cancelamento ativo de ruído é do melhor que há no mercado.

Os Jabra Elite 85H também têm recebido elogios atrás de elogios e incluem a tecnologia que permite convocar o Assistente Google com o clássico "Ok Google".

SAUDE / HIGIENE PESSOAL

Não me canso de dizer isto. Os preços baixos das esconvas eletricas da Oral-B já são um clássico da Black Friday / Cyber Monday. Ora espreite aqui .

- Aqui encontra um conjunto escova + jacto de água a um preço imbatível.

CASAS INTELIGENTES

Os robôs-aspiradores são das melhores invenções de sempre .

- Este, da iRobot, é talvez o que apresenta a melhor relação qualidade / preço .

A gama Hue da Philips tem uma série de opções. Desde lâmpadas mais tradicionais até aos LED inteligentes.

- Quem prefere as de rosca, não pode passar ao lado desta proposta. O desconto é superior a 55% e são bestiais .

- Os LED ainda não experimentei , mas a este preço é difícil resistir.

E ESTA, HEIN?

Ok, eu admito. Nesta Black Friday comprei café.

- Capsulas de alumínio para a minha Nespresso . E poupei um dinheirão.

Também já comprei outras coisas para a casa a preços bem mais em conta do que aqueles que se encontra no hípermercado.

- Fica a dica: faça as contas e veja lá se não compensa .

TOP 100

Quer saber o que mais tem vendido neste período de Black Friday / Cyber Monday? Está tudo aqui .

FAÇA A SUA PRÓPRIA BUSCA

Clique neste link e, no campo de buscas lá em cima, escreva o que está à procura. Lembre-se de retirar as aspas.