Espaço aéreo catalão encerrado durante uma hora devido risco de queda de detritos de foguetão chinês

O espaço aéreo da Catalunha esteve encerrado durante cerca de uma hora esta sexta-feira devido ao risco de queda de entre 17 e 23 toneladas de detritos do foguetão chinês Longa Marcha CZ-5B.

Seria expectável que a maior parte dos detritos se desintegrasse com a reentrada na atmosfera, mas o risco de o lixo espacial cair na terra de "forma descontrolada" levou as autoridades espanholas a encerrar temporariamente parte do seu o espaço aéreo.

Catalunha, Ilhas Baleares, Aragão, Navarra, La Rioja e Castela e Leão foram as comunidades autónomas que pararam toda a sua atividade aérea entre as 9h30 e as 9h45 (menos uma hora em Lisboa). Quase uma hora depois, a partir das 10h30, todos os aeroportos afetados foram progressivamente reativados, embora os efeitos dos atrasos se façam sentir ao longo do dia, revela o jornal La Vanguardia.

Um mapa do European Union Space Surveillance and Tracking, organização europeia dedicada à vigilância e acompanhamento de objetos no Espaço mostra que a trajetória dos detritos abrangia também o norte de Portugal.

Contactada pela TSF, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) confirma que emitiu uma ordem para que os aviões não entrem em determinadas zonas espaço aéreo português. A NAV Portugal garantiu estar atenta, mas não detetou qualquer problema relacionado com a queda de detritos.

Os detritos do foguetão acabaram por cair no Oceano Pacífico, confirmou o Comando para o Espaço norte-americano.

#USSPACECOM can confirm the People"s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry"s impact location, we once again refer you to the #PRC. - U.S. Space Command (@US_SpaceCom) November 4, 2022

O Longa Marcha serviu para o lançamento, esta segunda-feira, do terceiro e último módulo para completar a sua estação espacial permanente, no culminar de mais de uma década de esforços para manter presença constante de tripulantes em órbita.

Notícia atualizada às 11h30