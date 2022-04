Do veganismo aos carros elétricos. O que perguntam os portugueses ao Google sobre ambiente?

Google divulga lista das pesquisas dos portugueses sobre ambiente © Kenzo Tribouillard/AFP

Já é quase automático. Quando surge alguma dúvida, para muitos, o primeiro instinto é agarrar no telemóvel e procurar a resposta na sabedoria da internet. E, quando se fala de ambiente, os portugueses têm muitas perguntas.

De acordo com dados enviados pela Google à TSF sobre as pesquisas mais feitas no início deste ano, o que os internautas mais procuram saber é "o que é a sustentabilidade ambiental" e "o que são as alterações climáticas?".

Mas os portugueses também vão à busca de dicas mais práticas para aplicar no dia a dia, tais como o que é preciso para ter um consumo mais responsável, como garantir a sustentabilidade da água, e o que fazer para ajudar a cumprir os objetivos do desenvolvimento, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Há ainda muitos portugueses interessados em saber mais sobre uma alimentação sem produtos de origem animal. Nos tópicos mais pesquisados, em relação ao ambiente, é o veganismo que surge em primeiro lugar. Em segundo, fica a energia solar e, em terceiro, os carros elétricos. No top 10, estão ainda temas como a reciclagem e o aquecimento global.

Mas há outros assuntos em que a curiosidade dos portugueses está a crescer. Temas como a reciclagem de pneus e o despejo de lixo ilegal estão entre aqueles em que as pesquisas mais aumentaram.

Confira a lista completa:

Tópicos mais pesquisados

- Veganismo

- Energia solar

- Carros elétricos

- Reciclagem

- Sustentabilidade

- Poluição

- Produtos em segunda mão

- Extinção

- Energia renovável

- Aquecimento global

Perguntas em que pesquisas mais subiram (janeiro e fevereiro de 2022)

- O que é a sustentabilidade ambiental

- O que são as alterações climáticas

- Como ter um consumo sustentável

- Objetivos de desenvolvimento sustentável, o que fazer para ajudar

- Como garantir a sustentabilidade da água

Tópicos que mais cresceram (1 de janeiro a 7 de abril de 2022)

- Reciclagem de pneus: Breakout (crescimento superior a +5,000%)

- Energias renováveis: Breakout (crescimento superior a +5,000%)

- Despejo de lixo ilegal: Breakout (crescimento superior a +5,000%)

- Embalagem sustentável: crescimento de 248%

- Negócio sustentável: crescimento de 231%

- Índice da qualidade do ar: crescimento de 141%

- Contaminação dos solos: crescimento de 106%

- Sustentabilidade social: crescimento de 94%

- Poluição do ar: crescimento de 94%

- Comunidade de energia solar: crescimento de 88%