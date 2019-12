© YouTube

O objetivo era ter o segundo vídeo mais visto do YouTube, mas a ideia falhou e Mr. Beast acabou por produzir o vídeo mais visto do ano. Chegou aos 43 milhões de visualizações, ultrapassou o casamento de PewDiePie, o youtuber mais popular de sempre, e conquistou o primeiro lugar do top 10 de 2019. O tema? Uma guerra de ovos.

1 - MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On Youtube

2 - PewDiePie - Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019

3 - whinderssonnunes - O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

4 - Black Gryph0n - ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen - Famous Singer Impressions

5 - Nilson Izaias Papinho Oficial - Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

6 - SethEverman - how to create billie eilish's "bad guy"

7 - James Charles - No More Lies

8 - Andymation - My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud

9 - A4 - ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА ! (COMPREI TUDO O QUE CONSEGUI TRAZER DA LOJA)

10 - shane - Conspiracy Theories with Shane Dawson