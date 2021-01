Tópicos chave Um relógio inteligente que avalia a glicose no sangue

A Consumer Electronics Show já terminou. É uma das maiores feiras mundiais dedicada à tecnologia de consumo e mesmo com os constrangimentos provocados pela pandemia, houve novidades interessantes. Há uma revolução a caminho dos ecrãs dos smartphones.

Depois de uma primeira provocação, num vídeo publicado há uns meses, a LG mostrou a sua próxima grande novidade. A fabricante sul coreana está a desenvolver um smartphone com um ecrã que se enrola. O que essa tecnologia permite é que o telefone apresente duas configurações: a normal, em que se parece com um telemóvel como todos os outros e a desenrolada, em que ganha um espeto de tablet.

A primeira aparição pública deste conceito foi durante a apresentação do LG Wing, o smartphone mais inovador do ano passado. Nesse momento, a fabricante mostrou pouco mais do que sombras. Agora não. Na CES 2021 mostrou o LG Rollable já com o seu aspeto final e reafirmou que vai ser ainda durante o início deste ano que ele chegará ao mercado.

Um smartphone que se transforma num tablet e cujo ecrã não fica com vincos, vai ser alvo da inveja de todos aqueles que compraram um telemóvel com ecrã flexível.

Mas a LG não está sozinha nessa aventura. No vídeo acima pode também ficar a conhecer aquilo que a Oppo está a preparar (e que parece estar também a um passo da comercialização). bem como o conceito de tablet futurista da TCL.

Um relógio inteligente que avalia a glicose no sangue

Destaque também para uma nova tecnologia a caminho dos relógios inteligentes. Uma startup japonesa diz ter encontrado uma forma de, através de um smartwatch, fazer a medição do nível de açúcar no sangue. Sem ter de recorrer a agulhas.

Repito: sem agulhas. Saiba mais no vídeo acima.