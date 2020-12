© Samsung / Direitos Reservados

Trata-se de um trio de smartphones que ainda não são oficiais, mas a verdade é que os rumores há já alguns meses que circulam pela net. Ontem, tornaram-se mais palpáveis.

O site Android Police publicou pequenos vídeos promocionais que revelam um pouco do aspeto dos equipamentos.

Vão chamar-se Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Dispositivos que vão ter na plataforma das câmeras o ponto central. Desta vez, essa saliência não vai erguer-se apenas da parte de trás do telefone, antes nasce do lado esquerdo do equipamento.

De resto, tudo do que se fala ainda pertence ao domínio dos rumores. É o caso do processador que no caso europeu deve ser o novo Exynos 2100.

O mesmo se passa com o preço. Há quem garanta que fruto da crise económica gerada pela pandemia a nova família Galaxy S21 vai ser mais barata do que a antecessora, quando esta foi posta à venda.

Uma informação que se for verdade poderá ter de ser contrabalançada com outra que é a [forte?] probabilidade destes dispositivos serem vendidos numa caixa que não inclui auscultadores, nem o carregador.