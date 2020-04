Encenadora portuguesa leva texto sobre violência doméstica ao Festival Quarentena

© Photo by Melanie Wasser on Unsplash (arquivo)

Por TSF 10 Abril, 2020 • 21:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A encenadora e atriz Luísa Pinto vai participar, através do Instagram, no Festival Quarentena, que é organizado a partir do Brasil e conta com música, literatura, teatro e cinema.

A iniciativa é do grupo teatral Sátirus - uma trupe de São Paulo - que procura desde o início desta semana levar cultura a quem está em isolamento, tanto no Brasil como noutros países.

Coube à música de Zeca Baleiro dar início ao festival e a vez de Luísa Pinto chega este sábado, por um convite que surgiu porque a encenadora portuguesa já tinha trabalhado com o grupo brasileiro, num curso e num espetáculo que dirigiu no ano passado.

"É uma série de artistas que se juntaram com a orientação do Ivan Cabral, que é o diretor dos Sátirus, porque estamos todos em confinamento. Eles estão agora a começar a sério, ainda que de forma muito voluntária", nota a encenadora em declarações à TSF.

Os espetáculos serão feitos "gratuitamente e sem financiamento" porque quem vive da atividade artística precisa de "manter a atividade".

"Eu já estou há 30 dias em confinamento e é muito angustiante", reconhece Luísa Pinto. O objetivo da encenadora é agitar consciências com a sua intervenção: vai fazer uma "leitura dramatizada" de um texto ligado à violência doméstica e na intimidade, da autoria de Ana Cristina Pereira, intitulado "Onde o frio se demora".

O texto é um excerto de uma peça que dirigiu em 2016. "Nesta altura de confinamento é uma das minhas inquietações, como é que as pessoas que vivem nessa condição, vítimas de agressões, vivem e estão a ser ajudadas", explica.

A música e cantora Cristina Bacelar vai acompanhar a leitura dramatizada ao piano e interpretará uma canção no final, aí já de guitarra nas mãos. "São duas mulheres, uma com um texto, outra com música e a partir de um texto de uma outra mulher. Será um momento para refletirmos um bocadinho."

A apresentação, que está marcada para as 21h deste sábado, pode ser acompanhada no Instagram de luisaisabelpinto . É mais um capítulo do Festival Quarentena.