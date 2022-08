Erro no Facebook enche páginas de utilizadores com comentários feitos a celebridades

© Photo by Solen Feyissa on Unsplash

Por TSF 24 Agosto, 2022 • 16:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No início da manhã desta quarta-feira, os utilizadores do Facebook reportaram erros nos seus feeds. Durante várias horas, as habituais publicações de amigos e familiares não puderam ser lidas na rede social, tudo o que aparecia no feed eram comentários dirigidos a páginas de influencers e celebridades.

Durante algumas horas, centenas de publicações de spam ficaram visíveis nas páginas dos utilizadores, algo que seria filtrado caso a rede social da Meta estivesse a funcionar corretamente.

Numa publicação no Twitter, Alexandru Voica, um dos responsáveis pela comunicação da Meta, explicou que os erros estavam relacionados com "alterações na configuração" da rede social.

"Resolvemos o problema o mais depressa possível para todas as pessoas que foram afetadas e pedimos desculpa pelo inconveniente", acrescentou na publicação.

No site Downdectetor, uma página na qual é possível reportar problemas em diferentes aplicações, pelas 8h30, o número de reclamações ultrapassava as 300. De acordo com a mesma fonte, Portugal não foi o único país onde foram detetados erros, já que pela mesma hora, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos da América também registavam um pico de reclamações de utilizadores.

O incidente na rede social principal da Meta já terá sido resolvido.