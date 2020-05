O disco em torno da estrela jovem AB Aurigae, onde o telescópio do ESO descobriu indícios de formação planetária © ESO/Boccaletti et al

O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul - ESO captou sinais que podem indicar a formação de novo sistema planetário

Em torno da estrela jovem AB Aurigae encontra-se um disco denso de gás e poeira, onde os astrónomos descobriram uma estrutura em espiral proeminente com um "nodo "onde se pode estar a formar um novo planeta.

Esta poderá ser "a primeira evidência direta de um planeta bebé em formação" a cerca de 520 anos-luz de distância da Terra, na constelação do Cocheiro, revela o ESO num comunicado enviado às redações.

"Milhares de exoplanetas foram já identificados, mas pouco sabemos sobre a sua formação," diz o responsável pelo estudo publicado esta quarta-feira na revista Astronomy & Astrophysic, Anthony Boccaletti, citado na mesma nota.

Sabe-se que os planetas nascem da aglomeração de poeira e gás frio em discos de poeira situados em torno de estrelas jovens, como é o caso da AB Aurigae, mas até agora os astrónomos não eram capazes de obter imagens suficientemente nítidas e profundas destes discos.