Por Rui Tukayana 21 Outubro, 2020 • 19:37

Em Portugal, o iPhone 12 vai custar 830 euros. Um telemóvel que tem um sistema fotográfico composto por duas lentes, um ecrã OLED de 6,1" e o mesmo processador que todos os outros membros desta geração de iPhones. Apesar disso, o grande destaque, a grande novidade, é que estes equipamentos já estão preparados para o 5G.

As análises que se encontram online sublinham esse dado, mas também outros como a qualidade das câmeras e, face ao iPhone 11, o avanço evidente ao nível da tecnologia OLED incluída no ecrã. Há quem destaque também a ideia que está por trás do sistema MagSafe, um ímane na parte de trás do iPhone que abre a porta à criação de uma série de acessórios.

Pode ver um apanhado dessas primeiras análises no vídeo acima, dedicado ao iPhone 12. A nova geração de smartphones da Apple chega esta sexta-feira às lojas. Para o dia 23 está também marcado o lançamento do iPhone 12 Pro. Para novembro ficam reservados outros dois telemóveis pertencentes a esta família: iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max.