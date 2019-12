Por Gonçalo Teles 05 Dezembro, 2019 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Com o ano de 2019 a terminar, o YouTube divulga, esta quinta-feira, o top de vídeos mais vistos em Portugal. Da música ao humor, com futebol pelo meio e uma entrevista a Joacine Katar Moreira.

O título de vídeo mais visto do ano fica entregue à portuguesa Mafalda Creative, com uma paródia da música "Thank U, Next" da norte-americana Ariana Grande.

Entre os mais vistos surge a série "o resto da tua vida", da autoria do humorista Carlos Coutinho Vilhena sobre os esforços para fazer renascer a carreira de João André, um jovem ator português celebrizado na sua passagem pela série de televisão infanto-juvenil "Morangos Com Açúcar". Tudo começou com o vídeo "10 COISAS QUE NINGUÉM CONTOU DOS MORANGOS", em que o ator fazia "revelações" sobre a sua passagem pelo elenco da série. O vídeo originou dúvidas e chegaram a ser escritas notícias sobre o mesmo.

Soube-se mais tarde que este vídeo era o ponto de partida para a série - que pode ser um documentário ou um mockumentary - sobre o relançar da carreira de João André.

1 - "Rainha da Net" - Paródia (Thank U, Next - Ariana Grande) - Mafalda Creative

2 - TICOLÉ É MUITO BOM ! - ON Music

3 - NAMORADO REAGE AO MEU VIDEOCLIPE POLÉMICO - Angie Costa

4 - impasse - Pedro Teixeira da Mota

5 - o resto da tua vida __ a descoberta (I)- Carlos Coutinho Vilhena

6 - EDY | Ep. 4 Baile de Finalistas - A Escola

7 - Joacine Katar Moreira entrevistada por Ricardo Araújo Pereira - TVI 24

8 - Temos algo para vos contar - Wuant

9 - 10 COISAS QUE NINGUÉM CONTOU DOS MORANGOS - João André

10 - Tou em primeiro - PARÓDIA BENFICA - Miguel Paraíso