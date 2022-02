Ciberataques: "Estou preocupado, mas apelo que não se fique com medo"

António Gameiro Marques © Leonardo Negrão/Global Imagens

O diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, António Gameiro Marques, mostra-se "preocupado" com a série de ciberataques registados em Portugal nas últimas semanas. Desde o início do ano, empresas como a Impresa ou a Cofina, o site do Parlamento e agora a Vodafone, foram alvo de pirataria informática.

No mais recente ataque à Vodafone, milhares de clientes ficaram sem acesso à rede móvel, internet e serviço de televisão. Este ciberataque à operadora afetou ainda as comunicações de serviços essenciais, como o INEM, bombeiros e os hospitais.

Em entrevista à TSF, o contra-almirante, António Gameiro Marques, admite que a pandemia e a mudança de hábitos dos portugueses, que passaram a usar com maior regularidade os meios digitais, levou ao aumento dos ciberataques.

"Se nós andarmos mais tempo na estrada, a probabilidade de termos um acidente é maior. Se estamos mais tempo no digital, a probabilidade de sermos alvo de ciberataques é maior", refere o responsável, sublinhando que "muitas das máquinas que usamos para fazer o que temos de fazer, incluindo trabalhar, são as mesmas máquinas que outros elementos das famílias usam para fazer outras coisas, que não trabalhar".

"As máquinas, por vezes, são comprometidas. As credenciais de acesso são registadas e por isso, mal usadas", acrescenta.

Por isso, António Gameiro Marques, revela que está "preocupado" e deixa um apelo. "Apelo a que não se fique com medo. Tem que se ter racionalidade e nós temos ajudado, promulgado, políticas públicas que se forem seguidas contribuem para a maturidade digital da nossa organização."

Sobre a Vodafone, o diretor-nacional do Gabinete Nacional de Segurança elogia a atitude da operadora e do CEO, Mário Vaz, revelando que acredita que os dados dos clientes não foram afetados.