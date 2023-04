Estranha espiral azul surge entre aurora boreal no céu noturno do Alasca

© Reprodução Vimeo

Por Lusa/TSF 18 Abril, 2023 • 09:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os amantes da aurora boreal tiveram uma surpresa misturada com a habitual luz verde nos céus do Alasca, com uma espiral azul clara, semelhante a uma galáxia, a surgir durante alguns minutos nas primeiras horas de sábado.

A luz resultou simplesmente do excesso de combustível que foi liberado por um foguetão da SpaceX, lançado desde a Califórnia cerca de três horas antes do aparecimento da espiral, noticiou a agência Associated Press (AP).

"Por vezes, os foguetões têm combustível que precisa de ser descartado", explicou o físico espacial Don Hampton, professor e investigador do Instituto Geofísico Fairbanks, da Universidade do Alasca.

A SpaceX Spiral over Alaska from Earth to Sky Calculus on Vimeo.

"Quando fazem isso em grandes altitudes, esse combustível transforma-se em gelo. E se ocorrer estar na luz do sol, quando estamos na escuridão no solo, podemos vê-lo como uma espécie de grande nuvem e, por vezes, como um redemoinho", acrescentou.

Embora não seja uma visão comum, Hampton disse que viu tais ocorrências cerca de três vezes.

A aparência desta espiral foi captada pela câmara do Instituto Geofísico e amplamente partilhada.

"Esta espiral criou uma espécie de alvoroço na Internet", sublinhou Hampton.

Fotógrafos que captam a famosa luz do norte também publicaram as suas fotos da espiral azul clara nas redes sociais.

A 'SPACEX SPIRAL' OVER #ALASKA: Sky watchers were surprised early Saturday when a giant blue spiral sailed through the #NorthernLights. #SpaceX apparently created the phenomenon they captured on camera. https://t.co/IcDkOot3K6 has the unreal video.



Photo credit: Todd Salat. pic.twitter.com/RjhRsWwwE7 - WestportAstroSociety (@westportskyguys) April 16, 2023

O foguetão que descolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, na noite de sexta-feira, transportava cerca de 25 satélites.

"O momento foi o ideal, eles fizeram algum tipo de descarga de combustível naquele momento e conseguimos aquela espiral espetacular", frisou.

Embora parecesse uma galáxia a sobrevoar o Alasca, o especialista garante que não era.

"Posso dizer que não é uma galáxia. É apenas vapor de água a refletir a luz do sol", concluiu.