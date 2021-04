© AFP

As falhas registadas no Facebook, o Messenger e o Instagram na noite desta quinta-feira já foram resolvidas. Vários utilizadores tiveram problemas no acesso a estas redes sociais.

De acordo com o site Downdetector, as falhas começaram a ser sentidas pouco depois das 22h00 e ficaram resolvidas às depois das 23h00.

As três redes sociais pertencem ao grupo de Mark Zuckerberg.



Notícia atualizada às 23h04